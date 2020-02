Estudo revela que hábito de jantar com a família estimula aprendizado e vocabulário

Tauana Marin



01/02/2020



Sentar e jantar junto com a família após um dia de atividades enriquecem mais o vocabulário das crianças do que realizar leitura diária em voz alta. A descoberta veio à tona após duas décadas de pesquisas realizadas na América do Norte, Europa e Austrália e foi divulgada pela norte-americana Anne Fishel, autora de Home for Dinner (Em Casa Para o Jantar, em tradução livre para o português) e professora associada de psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Crianças mais velhas e adolescentes também colhem os frutos desse ‘ritual’ familiar nos momentos de refeição. Aqueles que estão em idade escolar acabam obtendo rendimento intelectual mais significativo do que o tempo passado na escola, fazendo lição de casa, praticando esportes ou se divertindo com arte. Nesse grupo de indivíduos analisados, aqueles que realizavam as refeições com os familiares entre cinco e sete vezes na semana eram duas vezes mais propensos a tirar boas notas na escola do que os que jantavam com os parentes menos de duas vezes por semana.

O hábito noturno é ótimo para a mente, o corpo e o espírito, afirmam os estudiosos. O fato de se reunir em volta da mesa e dividir as experiências realizadas no dia a dia traz benefícios independentemente do cardápio. Os resultados nada têm a ver com a sofisticação da comida ou modo de preparo.

Os pesquisadores contaram o número de palavras raras — não encontradas em uma lista das 3.000 palavras mais comuns — que as famílias usavam durante as conversas na hora do jantar. Crianças mais novas aprenderam 1.000 palavras raras na mesa, comparadas a apenas 143 com pais ou responsáveis lendo histórias em voz alta. Ter um vocabulário amplo ajuda a começar a ler.