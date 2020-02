Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 23:59



O governo federal inicia amanhã campanha para promover a abstinência sexual de crianças e jovens, com o objetivo de tentar evitar a gravidez na adolescência. A ideia é que o projeto chame a atenção, principalmente, do público adolescente com idade entre 10 e 18 anos.

Comandado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o projeto promete ser mais intenso nas redes sociais para buscar o contato com o público de maneira on-line.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou lei que criou a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com série de atividades a serem desenvolvidas nos primeiros dias de fevereiro.