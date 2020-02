Adaptação de personagens de ‘Aves de Rapina’ reforça girl power recente nas telas

Luís Felipe Soares



01/02/2020 | 23:59



O girl power transborda a cada material de divulgação apresentado pela Warner Bros. para Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa). Idealizado, produzido e protagonizado por mulheres, o filme expande o universo da DC Comics nos cinemas, aparentemente, mostrando que as personagens são empoderadas o bastante para serem estrelas de um filme de ação dentro de um mercado quase que completamente masculino. Entre imagens, teasers e trailers, a prova de que a ideia e a execução estão em sintonia será tirada na quinta-feira, com a estreia do longa-metragem nas salas brasileiras e a abertura da temporada de títulos de heróis – e vilões – nos cinemas.

A obra pega carona no grupo formado nas HQs nos anos 1990. Diversas formações apareceram nas páginas e o grupo das telonas é formado por Arlequina (Margot Robbie), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Renee Montoya (Rosie Perez). “Acontece que eu não era a única em Gotham buscando emancipação”, diz Arlequina em um dos trailers, após explicar que se separou do Coringa e que começa a ser jurada de morte por outras figuras perigosas da cidade, assim como suas novas amigas. O grande antagonista da história é Máscara Negra (Ewan McGregor), integrante da lista de vilões do Batman.

“Algumas pessoas têm dito que a Arlequina de Aves de Rapina é a Arlequina que deveria ter sido em Esquadrão Suicida. Eu acredito que essa emancipação da personagem pós-Esquadrão Suicida é necessária para mostrar que romper com um relacionamento abusivo traz à luz uma nova mulher – não uma menina – que, com o apoio de outras que também se desligaram de outros estereótipos de ‘mulher ideal’, poderão lidar com os grandes problemas da cidade e inimigos pessoais”, comenta Juliana de Oliveira, produtora de conteúdo de cultura pop e editora do site MinasNerds (www.minasnerds.com.br).

Ela recorda que o movimento #MeToo, marcado por denúncias de assédios e agressões sexuais em Hollywood ao longo de décadas, acabou por fazer com que protagonistas de filmes e seriados ganhassem força nos últimos anos. Passam de interesses amorosos e atrativos sensuais para destaques em cena em meio a mensagens e histórias de empoderamento.

A abordagem também se mostra diferenciada quando uma mulher está no posto de comando de um projeto. No caso de Aves de Rapina, Cathy Yan assina a direção e a esperança das fãs é de que a abordagem dessas garotas deixe de lado a visão um tanto quanto sexista de cineastas homens.

“A presença de uma mulher como diretora no projeto é imprescindível para o sucesso do filme, vide Mulher-Maravilha (2017). O posicionamento das câmeras, a narrativa dentro do que chamamos de jornada da heroína, as falas e expressões, a união de mulheres dando lugar ao que antes era rivalidade feminina, a força e atitude expressadas nos desafios pessoais e cenas de luta, entre outros fatores, são enormes diferenciais”, analisa Juliana. “Além da importante tarefa de inspirar outras garotas a se aventurarem no mundo audiovisual.”