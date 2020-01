Marília Mendonça faz tatuagens em homenagem ao filho

31/01/2020 | 19:11



O nascimento de Léo, primeiro filho de Marília Mendonça, encantou os fãs da cantora! O pequeno, fruto do relacionamento da sertaneja com Murilo Huff, veio ao mundo no dia 16 de dezembro de 2019 e com poucos dias de vida já derreteu o coração de muita gente com as fotos que os papais compartilham nas redes sociais.

Em uma foto em que mãe e filho apareceram agarradinhos e a cantora brincou:

Léozao na área pra avisar que sextou... open bar de leite e totô hoje! Curtiram a selfie? Eu que tirei... ass: ele mesmo...

Mas a grande novidade é que Marília Mendonça eternizou na pele o amor pelo filho. Nas redes sociais, ela compartilhou foto exibindo que escreveu o nome do bebê em seus dedos das mãos.

Em seguida, ela mostrou que também fez o símbolo de sua turnê Todos os Cantos com algumas adaptações, trocando um copo de chopp e uma mão fazendo o símbolo do rock no por uma mamadeira e um microfone. Na legenda, escreveu:

Duas de primeira. com muito significado, sobre ter feito duas tatuagens no mesmo dia.