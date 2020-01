Viviane Araújo cai no samba e exibe corpo escultural em ensaio da Beija-Flor

31/01/2020 | 19:10



O Carnaval está cada vez mais próximo e nessa época do ano as quadras de escolas de samba fervem com os ensaios. Na última quinta-feira, dia 30, foi a vez da Beija-Flor abrir as portas para as famosas que se preparam o ano inteiro para desfilar mostrarem que têm muito samba no pé. Viviane Araújo esteve por lá e deu um show ao lado de Aline Riscado e da rainha da escola, Raíssa.

Vivi escolheu um look com bastante brilho e mostrando a pele para cair no samba. A atriz exibiu o corpão escultural e deixou a barriga chapada em evidência.

Alguns famosos não caíram no samba, mas foram até a quadra da escola para assistir ao evento. Foi o caso de Gabigol e Nego do Borel, que não perderam o espetáculo das musas sambando.

Nicole Bahls também esteve por lá! A beldade é um dos destaques da Beija-Flor e deu um show de simpatia tirando fotos com a comunidade da escola.

Logo menos o Carnaval está aí e todas essas famosas não estarão na quadra, mas sim desfilando na avenida!