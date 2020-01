Viúva de Gugu Liberato sentiu revolta com testamento e diz que filhos estão sofrendo alienação parental

31/01/2020 | 19:10



Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, deu uma entrevista à revista Veja sobre a polêmica envolvendo a herança do apresentador. Rose afirmou que demorou para descobrir que não estava inclusa no testamento, já que a morte repentina de Gugu a deixou fisicamente e psicologicamente abalada.

- Embora o óbito do Gugu seja do dia 21 de novembro, ele morreu em casa, na minha frente e na frente das crianças. Fiquei sem dormir todos esses dias, até virmos ao Brasil. Fomos direto do enterro até o local onde abrimos o testamento. Eu estava lesada e muito abalada, nem sei o que senti. Fui sentir revolta depois.

Apesar disso, Rose, de 56 anos de idade, soube explicar o motivo de não estar no documento.

- Gugu fez esse documento em 2011, quando tivemos um problema comum a todo casal. Tive depressão e TOC naquele ano, fiquei internada. Se assinei algum papel no hospital, não dispunha de condições físicas. Agora, depois disso, eu e Gugu voltamos a ficar bem. Viemos para os Estados Unidos porque ele quis que nossos filhos fizessem high school por aqui.

Atualmente, Rose luta para ter sua união com Gugu reconhecida na Justiça. Ela diz que possui várias provas que confirmam o seu relacionamento com o apresentador.

- Basta procurar em revistas, na TV, em tudo: ele sempre nos tratou como a minha família. Em setembro de 2019, estivemos juntos no aniversário da mãe dele, em Portugal. Ali, aos parentes, eu era apresentada como nora e esposa. O que mudou de lá para cá? Aliás, os irmãos do Gugu poderiam ser minhas testemunhas se não tivessem interesses próprios. Éramos uma família, apenas não morávamos debaixo do mesmo teto. O conceito de união estável não define que é preciso morar juntos. A família dele não me quer como meeira. Mas tenho esse direito, não vou viver de migalhas. Vou tirar meu sustento do que me pertence.

Rose ainda deu sua opinião sobre uma cláusula do testamento, que afirma que a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, tem a guarda das filhas menores de idade do casal.

- Isso é um absurdo. Não sou retardada mental, cuido das minhas filhas. Como aceitar um testamento desses? Hoje não tenho acesso a nada. Eles depositam dinheiro para o João. Tive de pedir dinheiro emprestado a uma amiga para fazer compras de mercado.

Ela também falou sobre a notificação que o filho mais velho, João, entrou contra o tio e irmão de Rose, Gianfrancesco. A intenção de João é que o tio saia da residência de Orlando, nos Estados Unidos, onde aconteceu o fatídico acidente.

- Meu irmão veio aos Estados Unidos a meu pedido, para me dar força. O João está sob efeito de alienação parental, a Aparecida liga todo dia fazendo um terror na cabeça dele e diz que quero tirar dinheiro dos meus filhos. É um transtorno. Fiz um testamento e uma declaração em cartório assegurando que tudo o que é meu irá para os meus filhos.

Mesmo com toda a polêmica, Rose se mantém otimista para o futuro.

- Espero estar bem com meus filhos e que esse pesadelo tenha acabado.