Miriam Gimenes



31/01/2020 | 23:56



A Pinacoteca de São Paulo (Praça da Luz, 2) está com programação especial para o último fim de semana de férias escolares. Além da entrada gratuita, a instituição promoverá, hoje, às 14h30, visita educativa na exposição Arte no Brasil: Uma história na Pinacoteca.

Já amanhã, a partir das 16h, haverá apresentação do Quarteto Pizzicato, composto por Patrícia Araújo e Felipe Bueno no violino, Leticia Camargo na viola e Tayná Santos no violoncelo, no Pátio 1. O visitante também poderá apreciar as exposições, entre elas a do argentino León Ferrari.