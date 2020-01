Grande ABC tem primeiro caso suspeito de coronavírus

Do Dgabc.com.br



31/01/2020 | 18:43



A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (31) que está monitorando o primeiro caso suspeito de coronavírus em Santo André. Se trata de paciente adulto que tem registro de visita à China confirmado. Seu estado de saúde é considerado estável e o tratamento é realizado em isolamento domiciliar, com restrição de contatos com pessoas e ambientes externos.

Além desse, outros seis casos são monitorados no Estado, sendo quatro na Capital e dois no Interior, - Paulínia e Americana.

Até o momento, não há caso confirmado de coronavírus no Brasil. Os dados oficiais estão sendo registrados pelos municípios em um sistema de notificação do Ministério da Saúde. Eventuais novos casos suspeitos ou confirmados, são divulgados diariamente.

Os sintomas da doença incluem febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza associados a histórico de viagem em área com circulação do vírus, contato próximo de casos suspeito ou confirmado para coronavírus. Nestes casos, é fundamental procurar o serviço de saúde mais próximo.