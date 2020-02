Ribeirão Pires abre inscrições para produção musical

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



02/02/2020 | 23:50



A Prefeitura de Ribeirão Pires abre hoje as inscrições para interessados em fazer oficina de produção musical, que contará com o apoio do Estúdio Versax. Os interessados, que devem ter mais de 15 anos, têm até o dia 13 deste mês para se candidatar e as vagas são limitadas.

Para o cadastro, deve-se comparecer ao Centro Cultural da cidade, localizado na Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220, no Jardim Pastoril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; às terças-feiras, das 9h às 20h. Para fazer a inscrição para o teste, serão necessárias cópias do RG e do comprovante de residência. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

A oficina chega na terceira turma e tem duração de quatro meses. As aulas serão ministradas na sede do Estúdio Versax (Av. Francisco Monteiro, 3.726), no bairro Santa Luzia.<TL>da Redação