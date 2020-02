SescTV homenageia Luiz Gonzaga

Vinícius Castelli



02/02/2020 | 23:33



Conhecido como Rei do Baião, o sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga (1912-1989) ganha justa homenagem. Na quarta-feira, a partir das 22h, o SescTV apresenta Gonzaga Rei, resultado de apresentação registrada em agosto de 2019, no Sesc Pompeia, em São Paulo. É possível assistir também por meio do link sesctv.org.br/aovivo.

E quem se encarrega de relembrar seu repertório são os artistas Lirinha, Mariene de Castro, Otto e Uli. As canções são intercaladas por depoimentos dos participantes, que falam da emoção de homenagear o sanfoneiro e sobre a importância de Luiz Gonzaga.

Uli e Otto, por exemplo, fazem o público dançar com a música Vem Morena. Outra faixa que não fica de fora é Respeita Januário, que ganha vida na voz de Otto.

“Vejo ele no folclore e no pop brasileiro. Ele está incorporado à minha obra em primeiro lugar”, explica o artista. Olha Pro Céu, Erva Rasteira, Xote Ecológico, A Hora do Adeus e Asa Branca não ficam de fora do repertório.

Lirinha, nome conhecido por seu trabalho com o Cordel do Fogo Encantado, entoa A Morte do Vaqueiro ao lado de Uli. O artista diz que se trata de uma música que faz crítica ao descaso feito com heróis brasileiros que morrem sem reconhecimento. “Ele compôs essa canção para um primo dele vaqueiro, assassinado em uma emboscada por causa de disputas de terra, no interior do Brasil”, afirma o cantor e poeta.

“Minha avó tocava acordeon e meu avô era caminhoneiro, um sertanejo fã de Luiz Gonzaga. Foi com ele que comecei a escutar suas músicas, aos 3 anos de idade”, lembra Mariene.