Nas melodias da guitarra

Vinícius Castelli



02/02/2020 | 23:30



A música está na vida de Tuto Hallgrim desde sempre. Quando ainda estava na barriga de sua mãe, ela lecionava piano e ele tem o sentimento de que já absorvia aqueles sons. Depois, acompanhava seu pai cantarolando faixas de Nelson Gonçalves, Roberto Carlos e clássicos sertanejos. Aos 10, em 1983, se encantou com a passagem do grupo norte-americano Kiss pelo Brasil. Dois anos depois pediu um bandolim de presente. Queria aprender os chorinhos de Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim e Pixinguinha. Passou para o violão e, em seguida, para a guitarra, sua grande paixão.

De lá para cá não parou mais. Agora, aos 46, o músico de São Bernardo apresenta seu primeiro trabalho solo, Do It Yourself, lançado de forma independente e com foco no trabalho de guitarra. Já disponível nas plataformas digitais, o disco é recheado por dez composições baseadas nas vertentes do heavy metal.

Tuto aposta em trabalho instrumental e, ao longo das faixas inéditas e autorais que apresenta, esbanja precisão em riffs e solos repletos de melodia, resultado de dedicação e bagagem plural. “Sempre gostei de música boa, não interessa o estilo. Seja Beatles, Mozart, Tom Jobim, Led Zeppelin, Luiz Gonzaga, The Police, Miles Davis, entre outros”, diz. Ele acredita que escutar diversas linguagens não é uma obrigação para se fazer um trabalho de áudio, “Não encaro como uma regra, mas o fato de escutar de tudo ampliou minha percepção”, afirma.

O músico explica que as melodias e harmonias ficam mais belas e marcantes se acontecerem de uma forma intuitiva. “Algumas vezes gravo somente as harmonias e fico escutando até que a melodia apareça na minha cabeça. As canto e passo para o instrumento. Isso funciona comigo, pois esta foi uma das lições que aprendi e pratiquei”, diz.

E para realizar o álbum, o artista optou por encarar um grande desafio. Fazer tudo sozinho no estúdio que tem em seu apartamento. Além de gravar, mixar, assumiu, junto da guitarra e composições, os outros instrumentos presentes na obra. Segundo ele, foi um processo trabalhoso. “Tive de compor, tocar as guitarras, contrabaixos e montar as baterias. Aprendi a mexer nos programas, fiz a mixagem e masterização, cadastrei as músicas em uma associação que me disponibilizou o programa que gera o código ISRC (código de gravação necessário para o registro de obras musicais), para somente depois subir para a plataforma digital. E depois de tudo pronto, agora estou divulgando”, explica.

Sobre a aposta em álbum instrumental, Tuto acredita que não encontrará dificuldades para divulgar seu trabalho. “Temos ouvintes para todos os estilos e, com o advento da internet, podemos enviar para todo lugar”, diz. Os títulos das músicas, aliás, estão em inglês. Segundo o compositor, a sugestão é tentar alcançar o público de uma maneira global. “Com isso o retorno esta sendo bom. Por meio de e-mails, tenho conversado com pessoas da Europa, Estados Unidos, Canadá e também aqui do Brasil, que me disseram coisas positivas sobre o álbum”, afirma.

Agora Tuto planeja fazer workshops para mostrar Do It Yourself e encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo que ele. Usar os recursos disponíveis que tiverem em casa “para registrar suas músicas, pois não há nada melhor do que fazer isso com calma, do jeito que você quer, tocando e compondo o que acredita”.