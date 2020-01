Estreias da semana nos cinemas

31/01/2020 | 16:57



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIA

Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Dir. Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell. Arlequina, e suas amigas formam um grupo de heroínas que enfrentam um terrível bandido que ameaça Gotham City. 16 anos. 108 min.

Jojo Rabbit. Dir. Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Jojo é um menino que, na sua imaginação, trata Hitler como um amigo próximo. Um dia, ele descobre que sua mãe esconde uma jovem judia no sótão de casa. 14 anos. 108 min.

ESTREIAS

Açúcar. Dir. Renata Pinheiro, Sérgio Oliveira. Com Maeve Jinkings, José Maria Alves, Dandara de Morais. Bethânia retorna para o lugar onde nasceu para impedir que um decadente engenho seja invadido por antigos trabalhadores do local. 14 anos. 90 min.

Bad Boys Para Sempre. Dir. Adil El Arbi, Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. No terceiro filme da série, o detetive Marcus Burnett resolve se aposentar. Porém, quando ele vê seu antigo parceiro Lowrey em perigo, ele volta à ativa. 16 anos. 124 min.

E Agora? A Mamãe Saiu de Férias! Dir. Alessandro Genovesi. Com Fabio De Luigi, Valentina Lodovini. Giulia é uma típica mãe italiana que largou a carreira para cuidar dos filhos. Cansada da rotina estressante, ela decide tirar férias. Será a vez de Carlo, marido dela, lidar com as questões da casa. 12 anos. 94 min.

Os Órfãos. Dir. Floria Sigismondi. Com Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince. Kate é uma professora contratada para trabalhar para um homem rico em uma mansão nos arredores de Londres, onde vivem também Flora e Miles. Porém, a casa é mal-assombrada, e ela se depara com outros moradores. 14 anos. 94 min.