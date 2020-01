Pré-venda de boneco em tamanho real do Baby Yoda tira site do ar

31/01/2020 | 16:18



A Sideshow, empresa que vende objetos colecionáveis de diversas séries e filmes do universo pop, anunciou a pré-venda de um boneco em tamanho real do Baby Yoda, personagem da série The Mandalorian, nesta quinta-feira, 30.

Pouco após o anúncio, as redes sociais receberam relatos de que o site chegou a sair do ar algumas vezes, com as pessoas ávidas para comprar o boneco. Com 42 centímetros de altura, o item está sendo vendido por US$ 350, ou R$ 1.498,63, na cotação atual.

Segundo o site, ele só começará a ser entregue para os compradores entre agosto e outubro de 2020.

O personagem faz parte da série The Mandalorian, exibida no serviço de streaming da Disney, o Disney+, e é chamado oficialmente de A Criança. Já na internet, ele recebeu o apelido de Baby Yoda, ou Bebê Yoda, por ser a versão infantil da espécie alienígena do mestre Yoda, personagem da franquia Star Wars.

"A história foi feita. Geralmente minha mulher 'tolera' meus colecionáveis. Eu mostrei esse do Baby Yoda para ela e falei o preço, e ela disse 'Nós temos que ter ele!', e eu falei 'Sério?', e ela respondeu: 'É o Baby Yoda!'", relatou um usuário no Facebook.