Após boatos de affair, Gabigol e Aline Riscado evitam fotos juntos durante ensaio de Carnaval

31/01/2020 | 16:10



Gabigol e Rafaella Santos terminaram o namoro - e existe a possibilidade de a influencer estar grávida -, mas mesmo assim, o jogador de futebol está mantendo a discrição e evitando ser fotografado com outras mulheres, como por exemplo, Aline Riscado, que já foi recentemente apontada como o seu affair.

Na noite da última quinta-feira, dia 30, Gabigol e Aline enfrentaram a chuva do Rio de Janeiro e marcaram presença no ensaio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, onde, segundo informações do colunista Leo Dias, eles não foram vistos em clima de romance e até mesmo evitaram fotos juntos.

No camarote do evento, ambos até se cumprimentaram, mas cada um sentou em uma mesa diferente. Nas redes sociais, Aline só registrou momentos com amigas, enquanto Gabigol não postou nada.

Lembrando que em novembro, durante a celebração de um título do Flamengo, time em que joga, Gabigol teria ficado com Aline e, depois, ido para a casa da atriz. Pouco tempo depois, ela se pronunciou e negou qualquer relacionamento com o atleta que, na época, namorada a irmã de Neymar Jr.