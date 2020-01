Babu ganha prova do anjo no BBB20, Hadson conquista moto e Bianca e Mari recebem Castigo do Monstro

31/01/2020 | 16:10



Babu Santana foi o vencedor da prova do anjo dessa sexta-feira, dia 31, no BBB20. A prova, que foi realizada fora do confinamento, provavelmente será exibida no programa ao vivo desta noite. A tarefa foi realizada pelo ator e também por Flayslane, Petrix e Felipe. Além de poder imunizar um de seus colegas da casa, Babu também pode escolher três brothers para competirem por uma moto.

Os escolhidos foram Pyong, Telma e Hadson, que precisariam girar a chave das motos e, a que ligasse, seria o vencedor. Quem levou a melhor foi Hadson.

Babu também foi o responsável por eleger os dois participantes que fariam o Castigo do Monstro desta semana, que consiste em bater panelas pela casa quando soar um alarme - homenagem à Tina, da segunda edição do reality. O ator escolheu Mari e Bianca, e justificou a decisão por elas serem VIPs, já que os integrantes que são submetidos à tarefa perdem 300 estalecas.

Ao entregar o cordão à Mari, ele disse que aquela era uma retaliação por ela ter dado o Monstro para Chumbo na semana anterior:

- Mari, você mexeu com o meu filho aqui dentro.

Mais tarde, conversando com os outros participantes, Mari provocou ao lembrar da recente briga de Babu com ela e com os meninos, em que ele reclamou do barulho dos brothers ao entrarem no quarto à noite. A influencer disse:

- Não reclamaram do nosso barulho? Agora aguenta!

E ainda tem mais: o anúncio de que Petrix está no Paredão deixou alguns internautas bem felizes com a possibilidade de o atleta ser eliminado. Ele, no entanto, afirmou em conversa com os outros brothers que não está preocupado com a berlinda, e que acredita que o Brasil votará para que ele fique na casa.

Felipe começou dizendo que Babu não dará o anjo para Petrix, e dizendo que ele só poderia voltar do Paredão se ganhasse a prova Bate e Volta. O atleta olímpico, então, disse:

- Se eu for para o Paredão também eu volto. Pode ser triplo, eu volto. Com qualquer um. O Brasil gosta de mim. Sério mesmo, dei a vida já por esse país.