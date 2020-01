Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 15:41



A agenda do MASP - Museu de Arte de São Paulo (Avenida Paulista, 1.578. Tel.: 3149-5959) promove no mês de fevereiro série de oficinas infantis gratuitas. O objetivo das ações é estimular e ampliar a presença de desenhos feitos por crianças no acervo do espaço cultural ao longo do tempo.

Todas as atividades ocorrem sempre aos fins de semana e fazem parte da programação do projeto ''Histórias das Mulheres, Histórias Feministas'', montado como guia de exposições, palestras, cursos e publicações do local no ano passado.

Segue a lista de oficinas:

Eu, Você, Todos Nós

1º e 2 de fevereiro

Das 14 às 17h

- Como eu enxergo o outro? Como o outro me enxerga? Como enxergo a mim mesmo? Através dessas perguntas instigadoras, a artista Santarosa Barreto (1986) convida a explorar uma seleção de retratos de artistas clássicos e contemporâneos do acervo MASP para inspirar crianças a produzirem seus próprios retratos em desenho e pintura. A atividade será conduzida simultaneamente com uma conversa sobre identidade, realizando exercícios com espelhos para desenharem a si mesmas e o outro frente a frente.

Indicação: crianças de 8 a 12 anos

Desenhando a Minha Avó

15 e 16 de fevereiro

Das 14h às 17h

- A partir da criação de um desenho de uma avó real ou imaginária, a artista Aline Motta (1974) convida mães, pais, responsáveis e filhos a acessar, de maneira sensível, memórias e fotografias de família. Ao partilhar histórias e imagens, cria-se um elo entre o passado e o futuro, fortalecendo o vínculo que nos une como uma família por afetos e afinidades, seja ela de sangue ou não. Os participantes da oficina devem trazer fotos de sua família.

Indicação: famílias com crianças de 8 a 12 anos

Do Contra

29 de fevereiro e 1º de março

Das 14h às 17h

- Contar histórias é um ato mágico, lúdico, ético e terapêutico. Elas são fontes maravilhosas de experiências, meios de ampliar o horizonte da criança e de aumentar seu conhecimento em relação ao mundo interior e ao mundo que a cerca. Nesta oficina, Virgínia de Medeiros (1973) investiga o protagonismo feminino na literatura infantil convidando as crianças a desenharem suas histórias. O ponto de partida é a leitura do conto “Mariana do Contra”, de Rose Sordi. No conto, Mariana é uma menina muito criativa que enxerga o mundo sob seu próprio ponto de vista e o outro lado de todas as coisas.

Indicação: crianças de 8 a 12 anos

As ações necessitam de inscrição prévia e as vagas são limitadas. Crianças que desejarem poderão doar seus trabalhos ao museu.

Mais informações sobre as oficinas estão no site oficial do MASP.