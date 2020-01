Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 15:27



A diversidade tem ganhado mais espaço dentro do universo em torno de Barbie, a boneca mais famosa do mundo. O catálogo do brinquedo tem expansão especial dentro da linha Fashionistas programada para 2020 com uma boneca com vitiligo, uma boneca sem cabelo, uma boneca negra com prótese dourada na perna e um Ken de cabelos longos.

Detalhe que um dermatologista especializado foi consultado para certificar que o vitiligo (tipo de doença de pele) fosse representada com precisão.

Parte do objetivo desse projeto da produtora Mattel é tentar refletir na coleção figuras que garotas de diferentes partes do mundo podem observar ao longo da vida, além de disponibilizar opções as quais o público possa se identificar.

Segundo texto oficial da marca, foram introduzidas mais de 170 novos tipos de estilos ao catálogo. ''A nova coleção continua redefinindo o que significa ser “uma Barbie” ou como uma Barbie se parece, permitindo que crianças se identifiquem e sintam-se representadas'', diz um trecho.

O novo material chegarás às lojas brasileiras no primeiro trimestre deste ano, entre janeiro e março, mas ainda não há data definida. Os lançamentos terão preço individual sugerido de R$ 79,99.