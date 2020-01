Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 15:07



A expectativa dos fãs sobre a primeira edição da Liga Brasileira de ''Free Fire'' será colocada à prova com o início da aguardada disputa. O evento começa neste sábado (1º) e contará com três divisões. As atividades segue até março.

A série principal do jogo conta com as equipes B4, Black Dragons, FURIA, INTZ, paiN Gaming, PRG, RED Canids, SKS, Team Liquid, Vivo Keyd, LOUD e Corinthians, esta última campeã da Pro League e do Mundial da modalidade no ano passado e aparecendo como a favorita.

Os duelos levam em conta a contagem de seis quedas por dia, além de ter pontos corridos durante toda a etapa da competição, com a decisão da primeira fase agendada para os dias 14 e 15 de março. O calendário é semanal, aos finais de semana, sempre a partir das 13h tanto no sábado quanto no domingo.

As partidas presenciais acontecem no complexo dos Estúdios Quanta, em São Paulo, e serão exibidas pela página nacional do ''Free Fire'' no YouTube e por meio da BOOYAH!, plataforma de streaming oficial da Garena. Equipe formada por Ana Xisdê, Tawna, Luis Folha, Murillo Show, Camilota XP e Diego Hads estará responsável por comandar as transmissões.

Ainda não há datas definidas para a realização do segundo e do terceiro split.

O vencedor do LBFF 2020 tem presença garantida no Free Fire Champions Cup, que acontece em abril, em Jacarta.

DIVISÕES

A primeira etapa da Liga Brasileira de ''Free Fire'' sempre terá movimentação na formação de suas três divisões.

Enquanto a Série A conta com os times melhores ranqueados, a Série C contará com centenas de participantes de todo o País. As oito melhores equipes se classificarão para a elite, com a Série B sendo formada por quem garantir lugar entre o 9º e o 42º lugar, além de ter a presença dos dois piores colocados da Série A.

A ideia é que 18 formações façam parte da divisão principal da LBFF.