Aston Martin entra na F1 em 2021 no lugar da Racing Point

Leo Alves

Do Garagem360



31/01/2020 | 14:48



A temporada 2020 da Fórmula 1 nem começou, mas já há mudanças no grid para 2021. Nesta manhã, a categoria máxima do automobilismo anunciou a entrada da Aston Martin como equipe para o próximo ano. Com isso, a Racing Point deixará de existir, já que a marca britânica entrará no lugar da ex-Force India.

Aston Martin entra na F1

O anúncio também representa o fim da parceria entre Aston Martin e Red Bull, que seguirá até o fim de 2020. Entretanto, apesar do rompimento, o projetista do time dos energéticos, Adrian Newey, seguirá auxiliando o projeto do supercarro de rua Aston Martin Valkyrie.

Ao contrário do que normalmente ocorre, não foi a marca de carros que comprou a Racing Point. Foi o dono da equipe, o bilionário canadense Lawrence Stroll, que se tornou acionista da Aston Martin. Segundo o comunicado da F1, o pai de Lance Stroll agora detém cerca de 20% das ações da companhia.

Equipe já foi a Jordan

Essa será mais uma mudança na história da equipe sediada em Silverstone, na Inglaterra. Ela nasceu como Jordan em 1991, sobrevivendo até 2005. No ano seguinte, ela passou a ser chamada de Midland, mas foi vendida para a Spyker antes do fim da temporada 2006. A marca holandesa correu também em 2007, antes da equipe ser vendida para o indiano Vijay Mallya, tornando-se a Force India em 2008.

Sob o comando indiano, a equipe deixou de ser o pior carro do grid e passou a brigar no meio do pelotão, beliscando alguns pódios eventualmente. Essa foi a segunda melhor fase do time, já que a Jordan chegou a ganhar corridas durante os tempos de glória. Porém, a Force India chegou a ser a quarta força do grid em 2016 e 2017, com carros competitivos e confiáveis.

A situação saiu do controle em 2018. Falida por conta dos problemas financeiros e judiciais de Vijay, o time quase fechou as portas. Foi quando surgiu Lawerence Stroll, que comprou a equipe e mudou o nome para Racing Point. Em 2019, ele trouxe seu filho Lance Stroll para correr pela equipe ao lado do mexicano Sergio Perez. Juntos, eles marcaram 73 pontos, deixando a escuderia com o sétimo lugar no campeonato dos construtores.

Carros históricos

E já que o assunto é sobre a F1, confira abaixo alguns carros históricos da categoria.