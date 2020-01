Filho de Murilo Benício mora em container de navio na mansão do pai, no Rio de Janeiro

31/01/2020 | 12:10



Murilo Benício abriu as portas de sua mansão para o Casa Brasileira, programa do GNT. A propriedade, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, é um projeto do arquiteto Miguel Pinto Guimarães e ficou tão convidativo, que o filho mais velho do ator, Antonio Benício, resolveu morar por lá... em um container de navio! Pois é.

No vídeo em que a casa é revelada, o arquiteto explica que no subsolo há uma área de lazer. Lá, há uma cesta de basquete, uma mesa de ping pong, uma academia do lado de fora e até mesmo uma pista de skate. Em seguida, ele mostra o container de navio, que adaptou para Antonio, onde há um quarto, closet, escritório e banheiro.

Murilo, que também foi entrevistado, explicou que o arquiteto conseguiu colocar em prática as ideias doidas que ele teve:

- Foi muito a história da minha vida morar em casa... minha infância inteira. Ter feito uma casa como essa, que não é uma casa gigantesca, mas é uma casa doida, eu acho que isso vem muito da personalidade do meu pai. O meu pai fazia essas coisas doidas assim. E a coisa do cuidar da casa é muito da minha mãe porque a minha mãe era uma pessoa muito cuidadosa com casa, o que a casa pode proporcionar para os filhos. Então eu sempre tive isso na cabeça.

Para o astro, que está namorando, sua parte preferida da casa é o terraço, onde é possível ver a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor. Murilo gosta, por exemplo, de ficar observando a floresta localizada do lado de sua casa:

- A natureza do Rio de Janeiro é muito forte. É uma natureza que resiste a tudo e todos porque ela não deixa de ser espetacular.