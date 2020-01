No BBB20, Marecela discute com Pyong, Babu briga com sisters e Gabi recusa convite de Guilherme

31/01/2020 | 11:11



A prova do líder no BBB20 deu o que falar, mas antes mesmo dela ocorrer o clima na casa já estava pegando fogo! Durante a tarde, Babu se desentendeu com Bianca e Gabi na cozinha, pois elas estavam desperdiçando comida. O ator se irritou, chamou a atenção delas e disse que não gostaria mais de fazer parte do grupo VIP. Boca Rosa não gostou da maneira como ele falou e mais tarde reclamou disso com outras pessoas. Já a cantora pediu desculpas e ouviu do artista como resposta: - Você tem que olhar para o espelho e pedir perdão para a sua consciência. Não é para mim. Se vai botar no lixo, bota no lixo, não deixa exposto aqui. Eita!

Durante a noite, a prova do líder rolou, Guilherme saiu campeão e Pyong ganhou o poder de indicar um participante para o paredão. O hipnólogo escolheu Petrix e depois do ocorrido o ginasta foi conversar com o brother. O youtuber explicou o que tinha pensado quando fez a indicação e disse: - Eu sei que eu vou para o paredão. A minha percepção é que o Petrix é líder, é muito forte e tem mais afinidade com o grupo do VIP. Ou seja, ele queria se livrar de um concorrente forte.

As discussões não acabaram para Pyong, o hipnólogo ainda conversou com Marcela. A médica o acusou de fazer jogo sujo e está decepcionada que ele contou para o restante da casa a estratégia de alguns dos homens de prejudicar as famosas comprometidas que estão dentro da casa. Ela se sentiu traída pelo youtuber e agora está com medo da reação que os outros brothers podem ter: - Eu sou alvo deles agora, porque eles não estão confiando em mim, disse a médica. Já Pyong respondeu que não tinha tido essa intenção e que está jogando com a loira, Gizelly e Thelma. Ele ainda completou: - Eu vou fazer o máximo possível para te proteger. Eu vou dar meu máximo no anjo, se eu ganhar vou imunizar você, porque eu quero te pedir desculpas sinceras..

Guilherme levou a prova do líder e na hora de distribuir as pulseiras dos VIP ele iria deixar uma com Gabi, mas a cantora recusou o pedido. O moreno já estava tentando ficar com ela há um tempo, porém só recebia foras e agora ela não quis a pulseira. A sister não explicou a decisão, mas pode ter sido por conta da briga com Babu. O que é certo é que Guilherme não gostou nada dessa atitude.

Se Guilherme só leva toco, por outro lado Mari e Bianca estão se divertindo. Os participantes estavam conversando no jardim, quando a ex-panicat disse: - Bia vamos fazer um casal então?. Elas brincaram que estavam juntas e Victor Hugo puxou um coro pedindo um beijo e as duas beldades deram um selinho para celebrar a união.

Após tantos acontecimentos, os competidores foram acordados bem cedo nesta sexta-feira, dia 31. Logo que levantaram, eles receberam a instrução de vestirem roupas leves e logo em seguida fizeram o sorteio para ver quem disputaria a prova do anjo. Babu, Petrix, Felipe e Flayslane foram os escolhidos e um deles terá os poderes em mãos!