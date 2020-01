Internautas comemoram indicação de Petrix ao paredão, mas reprovam atitude do BBB20 em polêmica de suposto assédio!

31/01/2020 | 11:10



Petrix foi indicado por Pyong Lee ao paredão e precisará vencer a prova do Bate e Volta contra o confinado que mais for votado pela casa para não ir para a berlinda. O atleta vem dando o que falar após ser acusado de supostamente ter assediado Boca Rosa e Flayslane e, nas redes sociais, teve gente até pedindo sua expulsão.

A repercussão, é claro, chamou muito a atenção e na noite da última quinta-feira, dia 30, Tiago Leifert revelou que o brother havia sido advertido no confessionário. A cena do bate-papo não foi mostrada, porém, na sequência Petrix se retratou, pedindo desculpas aos telespectadores e às mulheres da casa.

- Desculpa Brasil se eu dancei demais, se eu rebolei demais, se eu brinquei demais. Tudo brincadeira, tudo um jogo, um personagem na noite. Eu gosto de brincar, me divertir e dançar. Não perderei meu foco, minha índole, meu caráter, podem deixar. Mas não me julguem, eu gosto de brincar, gosto de dançar e para ficar aqui eu preciso fazer e ser exatamente quem eu sou e o que me faz bem, mas não vou vacilar, não vou vacilar, falou sozinho no quarto do líder.

Depois, Petrix questionou as sisters, perguntando se ele teria feito algo que as ofendeu. Boca Rosa e Flayslane responderam que não, mas a influenciadora digital alertou que o jeito que ele dança às vezes passa dos limites.

Ainda assim, os internautas não deixaram de comemorar a indicação no paredão e também aproveitaram para reprovar a postura do BBB20 ao conversar com Petrix após as polêmicas de suposto assédio.

Petrix pedindo desculpas à Bianca e à Flayslane por qualquer coisa que possa ter feito sem perceber e que possa ter as ofendido. Claramente cantaram a pedra pra ele, disse uma usuária do Twiter.

Eles devem só ter avisado ele o alvoroço que isso está causando (com razão é óbvio) até porque acho muito difícil eles o expulsarem, do jeito que estão passando pano para esses machos, ressaltou uma internauta.

Isso é completamente errado! Tem que expulsar ele e não dar esporro. Nessa de falarem com ele, jé se liga e muda se fazendo de coitado. Quem só assiste a edição acaba acreditando, alegou uma terceira.

Eu quero a expulsão do Petrix, o que está feito já está feito. Não adianta pedir desculpas, afirmou outra.

E sobrou até Bruna Marquezine, que comentou um Tweet que dizia:

Do nada Pétrix falando sozinho no quarto do líder: Desculpa Brasil se eu dancei demais, se eu rebolei demais, se eu brinquei demais. Tudo brincadeira, tudo um jogo, um personagem na noite. Eu gosto de brincar, me divertir e dançar.

Em seu Twitter, a atriz declarou:

Dooo naaaada... aham... sei.

Em contrapartida, o atleta também vem sendo apoiado fora da casa. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, a namorada dele, a modelo alemã Joline Heitmann, saiu em sua defesa, alegando que ele não cometeu assédio e que o estará esperando fora da casa.

Já a irmã do atleta, a cantora Millah, conversou com o colunista Leo Dias e lamentou a repercussão negativa:

- Existem muitas opiniões sobre coisas que eles mesmos desconhecem. Prefiro não falar. Sei quem é o meu irmão, amo mais que tudo nessa vida! Ele é um grande ser humano, honesto, amável, amigo e irmão. Estou muito chateada com tudo isso porque sei o quão triste ele ficará ao ver tudo.

Complicado, né? Além de toda polêmica, vale dizer que Tiago Leifert também avisou na noite da última quinta-feira, dia 30, que o Big Fone entrará em ação no sábado, dia 1, e quem atender mandará alguém direto para o paredão. Segundo o apresentador, serão quatro indicações:

- Serão quatro indicados. Um vai ser hoje. Um por quem atender o Big Fone no sábado. Um indicado pelo Líder, no domingo, e um pelo voto da casa. Desses quatro, o indicado de hoje, do fim do programa, e o mais votado da casa, vão disputar a Prova Bate e Volta, e aí a gente forma o nosso Paredão triplo. Anjo, normal, será disputado amanhã cedo.

Lembrando que Guilherme, o mais novo líder da semana, também fará sua indicação no domingo, dia 2.