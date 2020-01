Latam aposta em voo direto para Bariloche durante a temporada de inverno

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



31/01/2020 | 10:18



A Latam anunciou que irá operar voos diretos para Bariloche durante a temporada de inverno deste ano. As rotas, que irão sair do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, têm preços a partir de 2.217,35.

Os voos para a cidade argentina serão realizados entre 29 de junho e 15 de agosto a bordo de aeronaves Aa320 (capacidade de até 174 passageiros). Os trechos de ida devem sair de São Paulo à 0h25 e às 11h35, com pouso em Bariloche previsto para às 5h05 e 16h15, respectivamente. Na volta, as partidas estão marcadas para às 17h45 e 6h20, com chegadas às 21h50 e 10h25, respectivamente.

Na tabela, veja a programação completa dos voos: