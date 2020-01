31/01/2020 | 09:51



Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 31, em sintonia com o dólar, mostrando efeito limitado da aversão no exterior com o surto de coronavírus. Em segundo plano também fica o resultado da taxa de desemprego, divulgada pelo IBGE, que ficou em 11,0% no trimestre até dezembro.

Às 9h16 desta sexta, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,355%, na mínima, de 4,360% no ajuste de quinta-feira (30). O DI para janeiro de 2023 exibia 5,49%, na mínima, de 5,50%, enquanto o DI para janeiro de 2025 marcava 6,20%, mesma taxa do ajuste anterior.