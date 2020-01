Barcelona contrata atacante português de 20 anos por mais de R$ 145 milhões

31/01/2020 | 09:51



De olho no futuro, o Barcelona acertou nesta sexta-feira a contratação de uma jovem promessa do futebol português, que em seu país já está sendo chamado de "novo Cristiano Ronaldo". Trata-se de Francisco Trintão, de 20 anos, que teve seus direitos econômicos comprados pelo clube espanhol junto ao Braga por 31 milhões de euros (pouco mais de R$ 145 milhões).

Francisco Trincão assinou um contrato de cinco temporadas com o Barcelona, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 2,35 bilhões). No entanto, o atacante só será incorporado ao elenco comandado pelo técnico Quique Setién no dia 1.º de julho deste ano.

Além de poder atuar nas três posições do ataque, o jovem atacante é visto como muito promissor. No ano passado, Francisco Trincão disputou o Mundial da sua categoria e foi um dos destaques de Portugal, tendo o seu futebol comparado ao de Cristiano Ronaldo pela semelhança no estilo de jogo e forma física. Foi campeão da Eurocopa Sub-19 em 2018, sendo o artilheiro da competição com cinco gols, além de ter dado três assistências.

O jogador faz parte da nova safra de portugueses que vem chamando a atenção na Europa, assim como João Félix, do Atlético de Madrid, Gedson Fernandes, agora do Tottenham, e Rafael Leão, do Milan. Ele fez a sua formação de base no Vianense e no Porto, até chegar ao Braga. Estreou como profissional no dia 28 de dezembro de 2018 e, desde então, foram 29 jogos e três gols.

COPA DO REI - O Barcelona conheceu nesta sexta-feira, após sorteio em Madri, o seu rival nas quartas de final da Copa do Rei, fase que será disputada na próxima semana. Em jogo único, o time catalão enfrentará o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao.

Nos outros confrontos, o Real Madrid terá pela frente a Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri; o Valencia, atual campeão, jogará como visitante contra o Granada; e o Mirandés, surpresa da segunda divisão que eliminou o Sevilla, enfrentará em casa o Villarreal.