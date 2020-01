Saúde e as metas para este ano novo

Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 09:39



Comer melhor, cuidar da saúde, fazer exercícios e ter rotina saudável são promessas que estão na lista de início de ano de quase todas as pessoas. Porém, é necessário ter disciplina para que metas sejam cumpridas e levadas a sério durante todo o ano. Estudo feito na Universidade de Scranton, Estados Unidos, revela que apenas 8% das pessoas conseguem ter sucesso em suas resoluções de fim de ano. Isso faz com que certos desejos se repitam ano após ano, sem serem cumpridos de fato. No topo da lista geralmente estão emagrecimento e rotina mais saudável.

Mas é preciso ter disciplina e força de vontade para que hábitos sejam, de fato, mudados.



Para iniciar vida saudável junto com o novo ano é necessário, em primeiro lugar, ir ao médico para realizar exames de rotina. Neles, pode ser identificado se há qualquer problema de saúde, mesmo que ainda não apresente sintomas. Com exames, também é possível determinar quais atividades físicas e alimentação combinam mais com cada rotina. A intenção de obter vida saudável traz diversos benefícios, como prevenção de doenças, equilíbrio hormonal, estimulação do sistema imunológico, combate às dores corporais, melhora do humor e aumento da energia.

Movimentar o corpo é essencial na busca pelo bem-estar. A prática de esportes é positiva, desde que o impacto dos exercício não resulte em desconfortos. Caminhada, natação e hidroginástica são exemplos de atividades de baixo impacto que cumprem função de auxiliar no emagrecimento e na promoção do bem-estar. Exercícios devem ser feitos acompanhados por profissional, que possa orientar sobre alongamentos, intensidade dos movimentos e frequência.



Além dos exercícios, equilíbrio também deve estar no prato. Dietas da moda, que não foram feitas pensando no seu bem-estar e no seu metabolismo, devem ser evitadas. Com o acompanhamento de médico ou nutricionista, a alimentação deve ser balanceada, sem ingestão de álcool, açúcar e pouco sal. Sempre é preciso considerar que, quanto mais colorido o prato, melhor à saúde. É fundamental consumir todos os grupos alimentares e não comer mais do que precisa para saciar a fome. Hábitos alimentares também podem estar relacionados à relação emocional que a pessoa mantém com a comida. Assaltar a geladeira à noite e investir exageradamente nos doces são exemplos de comportamentos que podem estar relacionados ao humor. Nesses casos, psicólogo também pode ser seu aliado na busca pelo equilíbrio na balança. Resultados positivos dependem de metas bem definidas e força de vontade. As dicas servem para orientar o caminho a ser percorrido por quem quer alcançar os objetivos ao longo do ano. Não deixe para 2021 o que você pode fazer em 2020.

Fabiano Lago é endocrinologista da Estância do Lago – Spa & Wellness.

Linha 10

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) continua marcando passo com o retorno da Linha 10 à Luz, atualmente de Rio Grande da Serra até o Brás, somente (Setecidades, dia 23). Ela sabe, e muito bem, que as mudanças que fez no passado foram grande erro – parada no Brás. Já propus, à CPTM, por diversas vezes, que todos os trens do Grande ABC deveriam ir até a Barra Funda e todos os que vêm de Francisco Morato, até o Brás. Essa solução objetiva facilitar o usuário para escolher a estação exata do seu interesse: as três maiores estações de trem de São Paulo operando como se fossem uma única. Não digam que isso é impossível! Na Estação Brás, brilhantemente uma mesma linha começou a operar nos dois sentidos, com grande sucesso. Por que não estender esse mesmo procedimento até a Barra Funda? As vantagens são inúmeras. E como ficariam os usuários da Zona Leste, parando no Brás? Faço aqui denúncia: na Estação Brás existem terminais de linhas, com plataformas e coberturas, que não são usadas há muitos anos. Grande passarela subterrânea poderia ser construída para unir todas as plataformas e até dar acesso às ruas laterais!

Manuel da Silva Gomes

Ribeirão Pires

Rachadura?

Há tantos recursos jurídicos que impedem a elucidação do caso ‘rachadinha’, que envolve o senador Flávio Bolsonaro, que ficaria mais ‘bonito’ se decretassem a sua completa inocência de uma vez por todas. Caso contrário, os nomes da Justiça e tudo mais que ela representa ficarão cada vez mais sujos.

Eleonora Samara

Capital

Chaveco

Caminhando para fim inevitável, Santo André, lamentavelmente, colabora com sua parcela, em meio aos mais de 5.000 municípios brasileiros assolados pela corrupção, atolados na maquiagem administrativa, onde presidente não cobra governadores, que, por sua vez, ignoram as prefeituras. Claro que para este estado fétido de conluio temos os ‘mamadores’ de plantão, permanentes e traseiros colados às cadeiras, mantidas e pagas por nós! Haja saúde para ficar ouvindo que somos a ‘quinta melhor cidade para se viver’! Não consigo entender como convivemos com tantas mentiras! Desde sempre estamos na vala como sempre foi! Paulo Serra teria tudo para ser esperança, mas não de esperar, como é a regra, e sim de esperançar!

Paulo Rogério Bolas

Santo André

Regina Duarte

A atriz Regina Duarte foi convidada e aceitou ser a secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Por conta disso, está apanhando de certas pessoas que temem perder a ‘boquinha’. Um subator de TV vem sistematicamente desrespeitando a atriz. Interessante observar que Regina nunca escondeu de ninguém suas opções políticas. Enquanto ela apanha, não se viu o grupo de feministas reagir. Neste País só há respeito se a pessoa pensar de acordo com a esquerda? E os milhões de votos que elegeram o presidente, quando serão respeitados? Espero que Regina Duarte dê show nessa secretaria, assim como fez nas telas da TV. O Brasil precisa de pessoas que amem o País e não militantes que se sustentam com verbas públicas.

Izabel Avallone

Capital

Perdido Bolsonaro

Como é possível para um presidente que se preze taxar fato de ‘imoral’ e de ‘inadmissível acontecimento’ e, por justa razão, exonera faltoso colaborador do Planalto, mas que, a pedido de seu filho senador Eduardo Bolsonaro, volta atrás e renomeia, em questão de horas, o cidadão para outro posto? Como se o nosso País fosse República das bananas! Detalhe: com salário R$ 382,70 menor: ganhava R$ 17.327,60 e passaria a receber R$ 16.944,90. Foi o que ocorreu com Vicente Santini, ex-secretário executivo da Casa Civil, exonerado pelo presidente depois que utilizou avião da FAB para exclusivamente viajar a Davos, na Suíça, e a um país asiático, viagem que custou para o contribuinte aproximadamente R$ 740 mil, ou mais de 700 salários mínimos. Infelizmente, este presidente está visivelmente desnorteado, inseguro nas suas decisões e assustado com as críticas que recebe pelas redes sociais. Também repreendido pelos generais que o cercam, recua e pela segunda vez em menos de 24 horas exonera Santini. Este sim, ‘inadmissível acontecimento’.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

