Mariana Bridi fala sobre receio em postar foto de biquíni e ganha apoio de Rafael Cardoso

31/01/2020 | 09:10



Mariana Bridi ganhou o apoio do maridão, o ator Rafael Cardoso, após desabafar sobre o receio que teve de publicar uma foto em que aparece só de biquíni e ao lado do companheiro e dos filhos, Aurora e Valentim, na praia.

A filha da jornalista Sônia Bridi explicou que estava na dúvida se deveria compartilhar a foto ou não, já que sabia que poderia sofrer com as críticas e comentários sobre o próprio corpo.

Não que isso fosse me afetar num lugar emocional, mas no que isso desencadeia, explicou ela, falando sobre a sororidade de outras mulheres e como seu corpo ainda está em transformação depois de se tornar mãe de duas crianças.

Veja o texto completo:

Cara, muito doido esse negócio de internet né?! Porque todo dia eu trabalho em mim o que eu acho importante do que eu estou vivendo no momento pra mostrar pra vocês! Sempre prego aqui a sororidade, onde mulheres não julgam outras mulheres e que devemos na verdade nos dar as mãos e nos impulsionar. E mesmo assim tive dúvida em postar essa foto de biquíni! Dúvida do que iam falar, não que isso fosse me afetar num lugar emocional, mas no que isso desencadeia. Porque após uma crítica de a mas sua barriga não ficou legal ou o clássico essa foto não te favoreceu vem a enxurrada de comentários em defesa onde muitas vezes o conteúdo é tão ruim ou pior do que o que está sendo questionado! Mas enfim.... essa sou eu com a minha família linda, com meu corpo em constante transformação depois de dois filhos e da minha alma lavada de banho de mar!

Após a publicação, Mari teve sua publicação repostada por Rafael Cardoso, que mostrou apoiar a companheira: Eu amo demais, por tudo, se limitou a dizer ele.

Na caixa de comentários da foto postada pela influenciadora digital, diversas famosas demonstraram apoio pela iniciativa:

Vejo uma deusa, linda, com uma família igualmente maravilhosa! , disse bianca bin.

Te amo sua maravilhosa! Muita saudade de você! , escreveu Tatá Fersoza.

Você eh maravilhosa!!!! E eu entro na treta contra qualquer pessoa que ousar falar diferente. Amo tu e essa família!!!, falou Gabi Bridi.

Para a colunista Patricia Kogut, Mariana Bridi já havia falado sobre os comentários que recebe na internet por conta de fotos em que exibe a silhueta de seu corpo. Recentemente, ela foi criticada depois de postar uma foto antes de curtir uma noite de samba.

Algumas internautas disseram que aquela roupa não tinha me favorecido. E o curioso é que a maioria dos comentários sempre vem de outras mulheres. Esse tipo de crítica tem raiz em como todos nós fomos criados, com grande dose de machismo. E aí outras mulheres tentam me defender atacando as que me criticaram. Eu penso: Opa! Elas estão fazendo as mesmas coisas que as primeiras fizeram comigo. E é justamente contra isso que quero conversar. Costumo defender que precisamos dar as mãos umas às outras e pensar bem antes de comentar algo, para que a interação não seja prejudicial.

O corpo de Rafael Cardoso também foi assunto da entrevista, já que o ator tem exibido o físico sarado por causa de seu personagem na novela Salve-se Quem Puder:

Fico orgulhosa porque sei que deu uma trabalheira danada (risos)! Então, acho maravilhoso ele receber tantos elogios e não me incomodo com esse tipo de assédio. Dia desses, fiz um post mostrando quem era a responsável pelo corpinho do Sereio (a nutricionista). Coloquei esse apelido por causa da repercussão da cena da novela em que ele sai da água na praia, explica.

Ela também fala sobre o ciúmes do marido:

Já me pediram conselhos sobre como lidar com ciúme e, de vez em quando, comentam que não dariam conta de serem casadas com um ator de novela. E também não tenho ciúme de par romântico. Sempre vejo todas as novelas numa boa.