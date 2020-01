Babos e Mladenovic conquistam o segundo título de duplas do Aberto da Austrália

31/01/2020 | 09:07



A húngara Timea Babos e a francesa Kristina Mladenovic conquistaram nesta sexta-feira o segundo título da chave de duplas femininas do Aberto da Austrália em três anos. Elas derrotaram na decisão a taiwanesa Hsieh Su-Wei e a checa Barbora Strycova, cabeças de chave número 1, por 6/2 e 6/1, nesta sexta-feira, sob o teto fechado da Rod Laver Arena por causa do calor extremo em Melbourne.

Foi a terceira final consecutiva no Aberto da Austrália para Babos e Mladenovic, campeãs em 2018 e vices no ano passado. Elas também venceram Roland Garros em 2019 e foram vice-campeãs de Wimbledon em 2014 e do US Open em 2018. "Há algo sobre a Austrália e esta incrível quadra que amamos", afirmou a húngara.

Babos e Mladenovic estão em boa forma, tanto que terminaram o ano passado defendendo o título do WTA Finals com uma vitória sobre Hsieh e Strycova na final. Hsieh e Strycova, campeões de Wimbledon em 2019, venceram o Torneio de Brisbane no início deste mês e estavam invictas em nove partidas em 2020.

Mas as principais favoritas ao título foram impotentes para barrar a sucessão de winners que saíram das raquetes de Babos e Mladenovic, que cometeram apenas quatro erros não forçados em uma exibição dominante.

"Nós duas perdemos bem cedo no torneio em simples. É difícil porque somos concorrentes, nem sempre é fácil ficar aqui e se manter trabalhando e acreditando", disse Mladenovic. "É o começo da temporada, então você espera muito de si mesmo. Torna muito mais fácil ter sua melhor amiga ao seu lado".

Com a temperatura subindo para 43ºC, a organização optou por realizar a final sob o teto fechado da quadra principal do Melbourne Park. Uma breve chuva ajudou a baixar a temperatura para cerca de 40ºC durante o final da tarde.