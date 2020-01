No 1º jogo da NBA no Staples Center após morte de Kobe, Kings superam Clippers

31/01/2020 | 08:33



Na primeira partida de basquete disputada no Staples Center desde que Kobe Bryant, sua filha Gianna de 13 anos e outras sete pessoas morreram em um acidente de helicóptero, o Los Angeles Clippers perdeu para o Sacramento Kings por 124 a 103, pela rodada de quinta-feira da NBA.

Paul George narrou um vídeo de dois minutos que fez parte das homenagens prévias ao encontro, quando as camisetas dos Lakers 8 e 24 de Bryant, que estão aposentadas, foram iluminadas. Após a exibição do vídeo, foram realizados 24 segundos de silêncio, seguidos por cânticos de "Kobe".

"Nos reunimos nesta noite na casa que Kobe Bryant construiu para lhe render honras e recordá-lo", disse George, durante a homenagem. "Ele foi um sinônimo do Sul da Califórnia, o que brilhou igual ao sol, e tocou cada centímetro deste lugar".

Dentro de quadra, De'Aaron Fox liderou os Kings ao marcar 34 pontos, Buddy Field acrescentou 19 e Cory Joseph fez 16 para o time de Sacramento, que converteu 21 arremessos de três. Foi um recorde da franquia, que encaminhou o seu triunfo no segundo quarto, vencido por 36 a 14.

Lou Williams marcou 22 pontos e Montrezl Harrell fez 21 para os Clippers, que não contaram com Kawhi Leonard e estão na terceira posição na Conferência Oeste - os Kings ocupam somente o 13º lugar.

Com 39 pontos e 18 assistências de Trae Young, o Atlanta Hawks superou o Philadelphia 76ers por 127 a 117, em casa, na noite de quinta. John Collins somou 17 pontos e 20 rebotes para o Atlanta, o pior time do Leste. Ben Simmons marcou 31 pontos para liderar o Philadelphia e Shake Milton fez 27 para os 76ers, que somam apenas nove vitórias em 25 jogos como visitante. Já Joel Embid acumulou 21 pontos e 14 rebotes para o sexto colocado do Leste.

O Toronto Raptors superou o Boston Celtics por 115 a 109, fora de casa, com 23 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e quatro roubadas de bola de Kyle Lowry. O Boston Celtics bateu o Golden State Warriors por 119 a 104, em casa, com 25 pontos, oito rebotes e três assistências de Gordon Hayward.

Também na noite de quinta, Bradley Beal brilhou com 34 pontos, nove rebotes e nove assistências para liderar o Washington Wizards no triunfo por 121 a 107 sobre o Charlotte Hornets. E o Denver Nuggets bateu o Utah Jazz por 106 a 100.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Houston Rockets x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers