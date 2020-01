Ford Ka 100 anos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 00:28



Itens que correspondem a edições especiais geralmente têm valor diferenciado. Afinal, tratam-se de poucas unidades com algum apelo específico. Em 2019, a Ford celebrou 100 anos no Brasil e, para comemorar a data, lançou versões diferenciadas de dois de seus principais modelos: o hatch de entrada Ka e o SUV EcoSport. Com detalhes alusivos à data, a dupla é vendida por preço que deixa os consumidores curiosos para saber o motivo: R$ 65.990 e R$ 84.990, respectivamente.

Rejeitado por muitos antigamente por seu porte pequeno, o Ka ganhou espaço interno a partir de sua terceira geração. E a edição 100 anos do hatch é toda baseada nela, mas com caprichos que deixaram-na diferenciada. Teto, aerofólio e rodas (liga leve, de 15 polegadas) em preto, bancos com revestimento premium e acabamento exclusivo, motor 1.5 litro e, o charme: plaquetas com a inscrição “Ford Motor Company Brasil”, a Bandeira Nacional e o número 100.

Agilidade e potência no arranque são duas características marcantes deste carro. Equipado com o propulsor de 1.5 de três cilindros que geram até 136 cavalos, com câmbio automático, este Ka oferece forças na arrancada e na hora de dirigir, propondo uma troca suave entre as seis marchas – silenciosa até certo ponto – e baixo consumo de combustível.

Na parte interna, além dos pré-citados bancos, o hatch oferece muito conforto aos ocupantes da parte dianteira e, dependendo da altura do motorista e passageiro, quem vai atrás acaba levemente prejudicado no espaço de pernas. Com painel simplista, tem tela de LCD multifuncional sensível ao toque de 7 polegadas central, quase como um tablet, equipada com sistema Sync 2.5.

