Falso positivo

30/01/2020 | 23:54



O número de motoristas multados por dirigir sob efeito de álcool nas ruas do Grande ABC em 2019 foi 20,65% menor que o total de infrações aplicadas pelo mesmo motivo no ano anterior, 415 contra 523. A princípio parece boa notícia. Com um pouco mais de atenção sobre o tema, entretanto, a conclusão é outra, um tanto quanto mais preocupante.

Especialistas ouvidos pela equipe de reportagem deste Diário apontam duas possibilidades para a diminuição entre um período e outro. Uma delas é a popularização dos serviços de aplicativos de transporte. A segunda é o afrouxamento da fiscalização nas vias públicas por parte das autoridades. Sem medo de errar, um dos profissionais consultados declara que se as averiguações fossem intensificadas, certamente a quantidade de autuações voltaria a subir.

O comandante da Polícia Militar no Grande ABC, entretanto, defende o trabalho desempenhado por seus comandados e pontua que as operações são planejadas e executadas de acordo com as demandas e os dados estatísticos.

Todos são unânimes em apontar a necessidade de educação dos indivíduos em relação ao perigo que correm (e expõem outras pessoas) ao conduzirem veículos quando estão embriagados. Nem mesmo as sanções a que são submetidos quando apanhados parecem surtir efeito. Hoje, quem é reprovado no teste do bafômetro paga multa de R$ 2.934,70 e pode ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por um ano. Se houver reincidência no período de 12 meses, o documento será cassado.

É preciso que se formem motoristas mais conscientes e respeitadores da lei. O primeiro passo para isso é a realização de campanhas educativas que envolvam adultos e crianças. Por outro lado, é fundamental o investimento na fiscalização sistemática por parte das autoridades de trânsito.

Na região, importante seria a atuação conjunta, que envolvesse as sete cidades. Só traria ganhos para todos.