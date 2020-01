Luisa Mell usa imagem de Anitta para pedir doações: 'me perdoa'

30/01/2020 | 19:33



Luisa Mell, apresentadora e ativista dos direitos animais, usou a imagem de sua amiga Anitta em uma postagem em seu Instagram para pedir doações nesta quinta-feira, 30.

"Anitta, me perdoa amiga, mas a situação em Minas Gerais está desesperadora. As ONGs de animais perderam tudo", justificou. Devido às chuvas, o Estado já conta com 44,9 mil desalojados e 55 mortes foram confirmadas. Tribunais, parques e zoológicos precisaram ser fechados.

Na sequência, explicou: "Neste sábado, no Morumbi Shopping, em nosso evento de adoção, faremos uma grande arrecadação para levarmos para Minas Gerais! Peço desculpa por usar sua imagem. Tive que usar sua foto para tentar fazer com que as pessoas prestassem atenção!"

Luisa Mell pediu produtos de higiene pessoal, alimentos, cobertores, lençóis, água, colchões, ração, vermífugos, coleiras e remédios como doações.

A publicação recebeu o aval de Anitta: "Sendo para o bem você pode fazer o que quiser com minha imagem. Tem agência e conta para depósito?".