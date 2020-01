SUV que GM vai lançar em março é flagrado no Rodoanel

Nilton Valentim



30/01/2020 | 23:59



A nova geração do Tracker, o SUV que a GM irá produzir em São Caetano, foi flagrada,com pequenos disfarces, no Rodoanel Mário Covas. Duas unidades do veículo, em vermelho e outro azul, circulavam em direção à Via Anchieta. O carro deverá chegar às lojas da marca até março, segundo a montadora.

“Será o primeiro SUV compacto da Chevrolet produzido no Brasil. Chegará às concessionárias locais até o fim do primeiro trimestre deste ano com conceitos tecnológicos inovadores relacionados a conectividade, segurança e eficiência energética”, afirmou Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A GM está finalizando o processo de renovação da fábrica de São Caetano para a produção do modelo. O Tracker que atualmente é comercializado no Brasil vem do México.

De acordo com Zarlenga, a procura crescente por SUVs compactos mais tecnológicos é um fenômeno identificado também em mercados regionais, por isso há planos de exportar este novo produto.

Este será o sexto veículo fabricado na histórica planta de São Caetano, que neste ano completa 90 anos. Hoje saem das linhas de produção o Joy Plus (antigo Prisma), Joy (ex- Onix Joy), Spin, Montana e o Cobalt.

A implantação do modelo demandou a contratação de 350 operários, além de investimentos em equipamentos. Entre eles, um sistema que movimenta os carros com maior facilidade pela linha de montagem da empresa.