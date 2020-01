Coronavírus: Ministério da Saúde vai avaliar novas recomendações da OMS

30/01/2020 | 17:54



O Ministério da Saúde avaliará as novas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a situação do coronavírus no mundo. Na tarde desta quinta-feira, 30, a OMS decretou emergência de saúde pública de importância internacional.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou que o governo brasileiro não mudará nenhuma conduta em relação ao monitoramento da doença, por enquanto.

"Não sabemos quais são as novas recomendações e amanhã informaremos quais condutas teremos que mudar ou se vamos manter nossas posições. Até o momento, entendo que não há nada para mudar. Mas a OMS é soberana e seguiremos as recomendações", afirmou.

Segundo o secretário, o país só irá elevar o grau de risco de nível 2 para 3 quando for confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O grau máximo significa "emergência em saúde pública de importância nacional".