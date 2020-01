NBA divulga novo formato do All-Star Game com homenagem a Kobe Bryant

30/01/2020 | 17:53



A NBA divulgou nesta quinta-feira mudanças importantes para o All-Star Game, que acontece no dia 16 de fevereiro, no United Center, em Chicago. O jogo terá muitas homenagens para o astro Kobe Bryant, que morreu aos 41 anos no último domingo, em um acidente de helicóptero, na Califórnia.

Nesta edição, os times capitaneados por Giannis Antetokounmpo e LeBron James vão se enfrentar nos três primeiros quartos, com todos começando com o placar zerado e duração de 12 minutos. No início do quarto período, o relógio será desativado e uma pontuação final será definida com base no acumulado da partida e mais 24 pontos, número da camisa que Kobe utilizou em dez das 20 temporadas na NBA.

Desta forma, os times vão jogar o último quarto sem tempo e o primeiro que alcançar o objetivo vai ser o vencedor do All-Star Game. Por exemplo, se o somatório dos três primeiros períodos for 100 a 95, a pontuação final prevista será de 124 pontos. A equipe com 100 pontos precisaria marcar 24 pontos antes de o time com 95 pontos marcar 29 e vice-versa.

Cada equipe vai representar uma organização sem fins lucrativos da comunidade de Chicago. O ganhador de cada período vai receber US$ 100 mil (R$ 425 mil). A equipe vencedora no All-Star Game recebe mais US$ 200 mil (R$ 850 mil). Se o primeiro e segundo quartos terminarem empatados, o prêmio será adicionado ao período seguinte.

A NBA divulgou ainda que outras homenagens a Kobe Bryant serão anunciadas posteriormente. O All-Star Game alcançará fãs em mais de 200 países e territórios em mais de 40 idiomas.