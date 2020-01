Claudia Rodrigues tem crise convulsiva e está internada na UTI

30/01/2020 | 17:11



Claudia Rodrigues parece ter tido mais um problema de saúde. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a atriz estaria internada na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, após sofrer uma crise convulsiva e cair no chão.

Já nesta quinta-feira, dia 30, foi constatado pelos médicos que a atriz estaria com um edema no cérebro - ou seja, um acúmulo de líquido nos tecidos da região, que teria sido causado pela queda. Como você já conferiu, a atriz, que sofre de esclerose múltipla desde 2000, recentemente foi internada com fortes dores de cabeça devido a degeneração cerebral.

Procuradas, as assessorias de imprensa de Claudia e do Hospital Albert Einstein não foram encontradas para comentar o caso.