Sesi São Paulo abre vagas para cursos de dramaturgia e artes cênicas

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 23:50



O Sesi São Paulo abriu ontem as inscrições para formação das turmas do núcleo de dramaturgia e o núcleo experimental de artes cênicas deste ano. Elas podem ser feitas, até os dias 14 e 26 de fevereiro, respectivamente, pelo site www.sesisp.org.br/cultura/editais.

Voltado para o aprimoramento de futuros autores teatrais, o núcleo de dramaturgia já recebeu o 28º Prêmio Shell de Teatro na categoria Inovação por sua atuação pioneira no Estado. Já o Núcleo Experimental busca o aprofundamento de pesquisa da linguagem da atuação de jovens atores e atrizes.

Durante o ano, os jovens escritores participam de oficinas, palestras, workshops e encontros com nomes do cenário teatral, sob a supervisão da dramaturga Silvia Gomez, que está na coordenação do projeto, ao lado de Ângela Ribeiro, ex-aluna do núcleo, na assistência. As aulas são realizadas nas dependências do Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, 1.313.