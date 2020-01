Jorge Aragão tem agenda marcada em São Paulo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 23:50



Veterano do samba, o cantor carioca Jorge Aragão segue nas comemorações pelos seus 70 anos – completados no ano passado – e se apresenta em São Paulo amanhã, no palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), a partir das 22h.

Ele ilustra o repertório com temas como Possibilidade, parceria assinada com Xande de Pilares. O sambista apresenta ainda sucessos do começo da carreira, como Malandro. Vou Festejar, Coisinha do Pai, Enredo do Meu Samba, Moleque Atrevido e Lucidez não ficam de fora.

Destaques ficam por causa da participação da Escola de Samba Rosas de Ouro, de São Paulo, e para a interpretação instrumental, tocada no cavaquinho, para Ave Maria. As entradas para o espetáculo custam de R$ 79 a R$ 179 e podem ser compradas pelo site www.sympla.com.br.