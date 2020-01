É hora de embarcar

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 23:50



Na metade dos anos 1980, um grupo chamado Trem da Alegria, formado primeiramente por Luciano Nassyn, Patrícia Marx e em seguida por Juninho Bill, fez a felicidade da criançada que o acompanhou. Isso com canções como Uni Duni Tê, Piuí Abacaxi e É De Chocolate?, por exemplo. O grupo durou até o início da década seguinte e por ele passaram oito integrantes.

E de um ano para cá, Luciano e Patrícia resolveram unir as forças mais uma vez, retomaram os trabalhos do Trem e estão de volta ao palcos. Mas agora, divertindo as antigas crianças junto de seus filhos. A dupla, acompanhada por William Campos (violão e ukulele), Levy Danon (contrabaixo) e Fábio Iglesias (cajon e percussão), faz curta temporada em São Paulo, no palco do Blue Note, com estreia domingo, a partir das 14h30. As entradas custam R$ 30 e R$ 60 e podem ser compradas pelo site www.tudus.com.br.

Patrícia explica que tem sido muito prazeroso, desde o começo desse projeto, ver as pessoas cantando junto. Diz que é muito gratificante retomar esse trabalho. Ela conta que se trata de um público que cresceu com o Trem da Alegria e que agora algumas dessas pessoas aparecem com os filhos.

“Temos um público gay muito grande, o que eu acho fantástico. Teve gente que veio me dizer que ouvir o Trem da Alegria na infância ajudou a enfrentar solidão, abuso e/ou assédio sexual em casa, de parentes etc. Isso é muito profundo. Vejo o quanto a música tem o poder de fazer bem, de fazer companhia às histórias íntimas das pessoas, e que fomos, de alguma maneira, amigos à distância, amigos invisíveis, de muitas crianças em situações muito ruins. Vejo isso com muito respeito e responsabilidade”, explica a cantora.

Luciano diz que as pessoas que vão aos shows interagem muito. “Sempre tem aquela frase: ‘Vocês fizeram parte da minha infância’. E eu penso, ‘Nossa! Que responsabilidade’. Ainda bem que deu certo”, brinca.

A cantora conta que, para os shows em São Paulo, ela e Luciano prepararam formato acústico ‘lúdico’, com brinquedos e uma proposta para toda a família poder se divertir. “Não só (para) os adultos, que são da nossa geração, mas também para as crianças pequenas, filhos deles”, reforça.

“Fizemos uma seleção das músicas mais famosas do Trem, e mais baseadas nos três primeiros álbuns que eu participei junto com o Luciano. Piuí Abacaxi é uma música que não pode ficar de fora”, diz a cantora.

Patrícia explica que reviver esse cancioneiro e uma história que marcou uma geração faz passar um filme em sua cabeça. “ No começo dos ensaios, às vezes tinha vontade de chorar em algumas músicas. Elas me traziam coisas boas e ruins. Memórias intensas. Foi uma espécie de terapia para nós esse projeto”, diz.

Para Luciano, apresentar músicas de mais de 30 anos para aqueles que se tornaram adultos mostra que sempre há uma criança dentro de cada um. “Mexer no inconsciente coletivo e extrair a criança interior que existe em nós são a forma mais incrível de dizer: ‘Fizemos algo de bom”’, diz. Ele acredita que música não envelhece. “Em alguns casos ela perde força, mas depois, como uma fênix, renasce e se fortalece”, completa.



Trem da Alegria – Música. No Blue Note – Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073 – Segundo andar, em São Paulo. Domingo e dias 9, 16, a partir das 14h30. Ingressos R$ 30 e R$ 60 (www.tudus.com.br).