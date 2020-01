Ex-astro mirim de Nós Somos os Campeões está morando nas ruas e amigos estão desesperados

30/01/2020 | 16:11



Shaun Weiss, que fez sucesso na década de 1990 com o personagem Goldberg em Nós Somos os Campeões, está atualmente morando nas ruas. Segundo informações do site TMZ, o ator, que tem 41 anos de idade, não possui uma residência fixa e está enfrentando diversas doenças sérias, como diabetes, problemas psicológicos e vício em substâncias ilícitas.

Amigos próximos de Shaun estariam desesperados e tentando interná-lo em clínicas de reabilitação gratuitas, mas as longas listas de espera não facilitam a entrada do artista na rehab. Além disso, Shaun não consegue se manter longe de problemas, e ele já até foi preso por roubo no passado.

Ainda de acordo com o veículo, Shaun estaria em uma situação tão precária que está assaltando pessoas. Quando não faz isso, é ele quem acaba sendo atacado e roubado por outros moradores de rua quando consegue algum dinheiro ou roupa. Chegaram até mesmo a queimar uma van que um amigo deu para Shaun morar.

Além disso, o ator teria perdido a maior parte dos seus dentes, o que dificultaria a sua alimentação. Por isso, seus entes queridos querem priorizar cuidados odontológicos, remédios em geral, e, claro, uma reabilitação.

Que situação triste, não é?