Namorado de Paris Jackson teria passado a andar na linha para salvá-la de um colapso

30/01/2020 | 16:11



Paris Jackson não parece estar vivendo momentos muito fáceis ultimamente. Após cancelar um show de sua banda, a Soundflowers, em Roma no final de 2019, surgiram rumores de que a filha de Michael Jackson estaria viciada em remédios e à beira de um colapso, e que por isso as apresentações não aconteceram. Agora, foi revelada também a relação da jovem com seu namorado, o músico Gabriel Glenn.

Apesar de alguns boatos de que ele seria uma má influência, o site Radar Online revelou que Glenn estaria se esforçando para mudar seus hábitos de vida e passar a andar na linha, tudo para ajudar a namorada nessa época difícil e tentar salvá-la de um colapso.

- Ele definitivamente reduziu os momentos selvagens, disse uma fonte próxima ao casal.

Além dos rumores envolvendo o suposto vício, Paris também preocupou seus admiradores ao ser internada em uma clínica de reabilitação em 2019. Continuamos torcendo pela saúde da filha do Rei do Pop, né?