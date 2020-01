Rodrigo Bocardi choca telespectadores ao dizer que Rodrigo não é o seu nome verdadeiro

30/01/2020 | 16:10



Rodrigo Bocardi lançou uma bomba na manhã desta quinta-feira, dia 30, durante o programa Bom Dia SP. O apresentador revelou qual era o seu nome completo e, até aí, só acrescentou um sobrenome que não era tão conhecido pelo público.

- Rodrigo Bocardi de Moura. Vamos mudar? Fica mais legal, não fica? Rodrigo de Moura, brincou o jornalista.

Depois, Bocardi afirmou que, na verdade, não se chamava Rodrigo - o que imediatamente chocou os telespectadores.

- O de Moura é real, o que não é, é o Rodrigo. O original eu achei que não dava para adotar no dia a dia. A gente cria, tem televisão, né. Nome artístico, disparou.

O restante do jornal correu normalmente, e na seção interativa do programa, diversos internautas suplicaram para que Bocardi revelasse o seu nome verdadeiro. Acontece que a situação tomou uma proporção surreal, já que o nome do jornalista passou a ser Afranildo na internet. Por conta disso, ele resolveu contar que tudo não passou de uma brincadeira, e aproveitou para chamar a atenção do público de casa que acredita facilmente em qualquer informação.

- Tem um ponto que eu acho super interessante trazer para discussão. Tem a galera que vai pesquisar, jogar na internet, aí acredita em tudo que está na internet... Olha só o cuidado! A gente lançou essa brincadeira aqui hoje, e [o telespectador] mandou a foto. Foi no Wikipédia, entrou lá, e tava Afranildo Rodrigo Bocardi de Moura. E aí, como é que faz? Você acredita em tudo que está ali? Isso aqui é uma enciclopédia colaborativa, as pessoas colocam o que elas quiserem e hoje colocaram isso. Passei a ser Afranildo. Por isso que não dá para acreditar em tudo que está na internet, fiquem ligados. O [nome] real é Rodrigo.

Que lição, hein?