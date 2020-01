Pré-pago da Uber passa a aceitar pagamentos com boleto e transferência bancária

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/01/2020 | 15:48



Uma das formas de evitar surpresas na hora de abrir a fatura de cartão de crédito é tratar os gastos com os aplicativos da Uber e do Uber Eats como se fossem um plano de celular pré-pago. Na prática, você decide com antecedência quanto quer gastar e, no início de cada mês, comprar a carga – chamada de Uber Cash.

Até agora, a forma mais comum de comprar créditos era com cartão de crédito. Mas a Uber lançou mais duas alternativas: boleto e transferência bancária. Para comprar Uber Cash, basta acessar o app da Uber, abrir o menu e entrar na aba Pagamentos (ou Wallet). Lá, o usuário encontra o ícone “Recarga”.

Qualquer que seja a forma de pagamento escolhida, a compra de Uber Cash dá descontos progressivos. Os valores são: 2% para a recarga de R$ 50, 3% para R$ 100 e 5% para R$ 200.

Outra novidade deste janeiro é o programa de fidelidade da Uber. O Uber Rewards está disponível para usuários nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP) e Vitória (ES).

Atualmente, o programa presenteia o usuário a cada 500 pontos acumulados com 10% de desconto por três dias. Os pontos são somados a cada compra feita nos aplicativos da Uber ou do Uber Eats, sendo que viagens com Uber Black e Uber Comfort valem mais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre 10 histórias bizarras que aconteceram com a Uber: