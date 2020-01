Namorada de Petrix Barbosa fala sobre polêmicas no BBB20

30/01/2020 | 15:11



Petrix Barbosa tem dado o que falar no BBB20. O atleta olímpico está sendo acusado, pelos telespectadores, de ter assediado Flayslane e Bianca Andrade. Além disso, junto com os outros brothers, ele está armando uma estratégia para queimar Boca Rosa e Mari Gonzalez, ao fazer com que as duas traiam seus namorados de fora da casa.

Em meio às polêmicas, a namorada do atleta, a modelo alemã Joline Heitmann, de 19 anos de idade, resolveu se pronunciar. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, ela defendeu o amado e disse que ele não assediou as sisters:

- Tudo que eu posso dizer é que sempre estarei esperando por ele. Não importa o que as pessoas digam, eu estarei ao lado dele. Eu o conheço melhor que a mim mesma e ele é a melhor pessoa que eu conheço. Isso não é assédio. É tudo que vou dizer.

Namorando há seis meses com o atleta, Joline também publicou um desabafo em seu Instagram. No post, além de falar novamente sobre as polêmicas envolvendo Petrix, ela também citou a suposta acusação de agressão contra o brother feita por seu colega de profissão, o brasileiro Diego Hypolito. Em um post já deletado do Instagram Stories, ele escreveu, sem citar nomes:

Homem bater em mulher é inadmissível, crime! Tomem cuidado com suas escolhas no BBB! O certo sempre é certo!

Muitas pessoas rapidamente ligaram o post à Petrix, principalmente pelo fato de Diego conhecê-lo já há algum tempo. Então, Joline escreveu, no Instagram:

Sinto que deveria dizer algo agora em relação ao que está acontecendo nas redes sociais. Vários jornalistas me pediram para falar algo, então estou fazendo isso agora. Eu vi todas as mensagens. Eu sei o que está acontecendo no Big Brother e agradeço a todos vocês pelas mensagens e por me ajudarem a entender as coisas em português. Eu agradeço esse tipo de ajuda. Mas o Petrix é meu namorado. Eu o amo e já o conheço muito bem. Eu posso dizer para vocês que isso, o que ele está sendo acusado, não é verdade. E também as notícias do Diego Hyplito de que ele teria me batido não são verdade. Ele é uma pessoa muito boa e nunca abusaria de ninguém. Ele é uma pessoa amável e de coração aberto. Alguém que é próximo das pessoas que gosta. É difícil de interpretar de um jeito errado esse tipo de coisa. Mas eu peço, esperem para ver quem ele é de verdade. E não nos ataquem com mensagens agressivas. Mais cedo ou mais tarde vocês irão entender do que eu estou falando. Eu sempre vou apoiá-lo da melhor forma que puder como sua namorada.