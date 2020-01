Marido de Cardi B é detido pela polícia acusado de porte de arma

30/01/2020 | 15:11



O rapper Offset, marido de Cardi B, foi detido pela polícia na última quarta-feira (29). Segundo informações do site TMZ, uma pessoa ligou para os policiais por volta das 20 horas alegando que havia um homem portando uma arma no estacionamento de um shopping. O homem em questão teria fugido do local, mas Offset e outras três pessoas permaneceram no estacionamento e, por isso, foram levadas pelos oficiais.

Ainda de acordo com o site, a alegação da polícia é de que encontrou alguém que batia com a descrição fornecida pela ligação saindo de um carro em que Offset também estava dentro. No veículo, as autoridades encontraram duas pistolas carregadas. Ninguém contou aos policiais de quem eram as armas, então todos foram para a delegacia prestar depoimento.

Offset foi liberado durante a madrugada e disse que tudo não passou de um mal entendido. Apesar de ter ficado irritado quando foi detido, o rapper parecia mais tranquilo no momento em que saiu da polícia, e afirmou que só sente amor pelos oficiais e pela cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nenhuma prisão oficial foi realizada, mas duas pessoas foram fichadas por porte de arma.