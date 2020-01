‘Persona em Foco’ recebe ator Stepan Nercessian

Miriam Gimenes



30/01/2020 | 23:57



O ator Stepan Nercessian é o convidado de hoje do programa Persona em Foco, da TV Cultura, que começa às 22h45. Com apresentação de Atílio Bari, o semanal contará com a participação de Antonio Pedro e Xavier de Oliveira, que conduzirão a entrevista com o artista.

Stepan, que nasceu em Goiás, contará sua história desde a adolescência, quando começou a trabalhar como revisor de um jornal, aos 14 anos. Também lembrará seus grandes sucessos, principalmente no cinema, em Xica da Silva, Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, Deus é Brasileiro, Chega de Saudades

e Chacrinha: O Velho Guerreiro, entre outros.

Presidente do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, entidade que completou um século de existência, ele falará sobre sua atuação pela classe, além dos cargos políticos que ocupou, como vereador e deputado federal.