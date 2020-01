Giulianno Martinuzzo ganha exposição na Capital

Miriam Gimenes



30/01/2020 | 23:56



O artista plástico de São Caetano Giuliano Martinuzzo abre exposição Quantas Linhas São Necessárias para Contar uma História?, na Casa Tegra (Rua Oscar Freire, 1.009), em São Paulo.

Sua obra se caracteriza pela mescla de traços e curvas complexas, com contrastes que resultam em desenhos fascinantes, usadas também para decorar ambientes. Na mostra, ele registra o encontro do abstrato com a natureza, em um traçado misterioso, subliminar e de forma leve e fluida, facilmente notado por meio de curvas e formas orgânicas mais elementares.

Além da Casa Tegra, as obras de Martinuzzo podem ser vistas em Nova York, Los Angeles, Viena, Paris e Londres. A exposição pode ser visitada até dia 9 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 19h, e, aos domingos, das 12h às 18h. A entrada é gratuita.