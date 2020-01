Transporte escolar: pneus exigem cuidados especiais

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



30/01/2020 | 14:18



Com o término das férias, milhares de vans escolares retornaram às ruas para realizar o transporte de estudantes por todo o Brasil. A Continental, fabricante de pneus, pegando carona na volta às aulas, separou três dicas simples para cuidar dos pneus desses veículos e garantir mais segurança nos trajetos do dia a dia.

Transporte escolar: cuidados com os pneus

Impactos contra o meio-fio

Nas frequentes paradas para o embarque e o desembarque dos estudantes, o motorista deve evitar impactos contra o meio-fio. As laterais dos pneus das vans são reforçadas, mas esses choques – se frequentes – acabam por afetar o pneu e, em casos extremos, chegam a cortar a sua lateral ou até mesmo a romper a lona da estrutura interna, favorecendo a formação de bolhas.

“A bolha surge como resultado da pressão exercida pelo ar na parede interna. Quando isso ocorre, o pneu deve imediatamente ser substituído, pois a bolha representa um ponto fraco na estrutura e um grande risco à segurança, podendo, inclusive, estourar a qualquer momento”, alerta Rafael Astolfi, gerente de assistência técnica da Continental Pneus.

Desgaste dos sulcos

A legislação brasileira proíbe que um veículo trafegue com um pneu com sulcos com profundidade inferior a 1,6 mm ou que tenha atingido seu indicador de desgaste máximo. A razão para isso é simples: quando o pneu atinge esse nível, sua eficiência nas frenagens em piso seco e, principalmente, em pista molhada, fica consideravelmente comprometida.

Calibragem

Rodar com os pneus na pressão correta contribui diretamente para o aumento da segurança, mas também impacta o tempo de vida útil do pneu. Vale destacar ainda que manter a pressão correta dos pneus tem reflexo também na economia de combustível, um dos itens de maior importância para quem tem um negócio no segmento de transporte e percorre grandes quilometragens diariamente.

“Na prática, registramos um aumento de até 2% no consumo de combustível quando um pneu roda com 3,0 psi (ou libras) de pressão abaixo da recomendada. Isso significa que uma van que percorre 30 mil km em um ano com calibragem abaixo da recomendada chega a desperdiçar um tanque de 55 litros”, comenta Rafael Astolfi.

Pressão ideal

Na galeria, veja as especificações de calibragem indicadas para os carros mais populares do Brasil:

