Após polêmica com modelo, Marcos Mion posta declaração de amor para a esposa, Suzana Gullo

30/01/2020 | 14:10



Marcos Mion não deixou que a polêmica envolvendo o seu nome e o da modelo Ana Carolina Jorge atrapalhasse a relação que ele tem com a sua família. No Instagram, o artista publicou uma montagem de fotos ao lado da esposa, Suzana Gullo, e escreveu na legenda a letra da música No One, de Alicia Keys. Parte da canção diz o seguinte:

As pessoas ficam falando / Elas podem dizer o que quiserem / Mas tudo o que sei é que / Tudo vai dar certo / Ninguém pode mudar o que eu sinto por você.

Como você viu, Ana Carolina Jorge expôs uma suposta conversa que teve com Mion, indicando que o apresentador teria dado em cima dela. Agora, parece que tudo se acertou - e o casamento do astro está mais forte do que nunca!