Após polêmicas, Bruna Marquezine, Tatá Werneck e mais famosas detonam homens do BBB20!

30/01/2020 | 13:11



Os homens do BBB20 estão dando o que falar por conta de falas polêmicas e supostos casos de assédio no reality show da Rede Globo. Tudo isso, é claro, está repercutindo nas sociais e algumas famosas decidiram se pronunciar, pedindo até mesmo o cancelamento de alguns brothers. Olha só!

Bruna Marquezine, por exemplo, está acompanhado o programa por conta de sua amiga Manu Gavassi e usou seu Twitter para criticar os brothers:

Quem que vai pedir o cancelamento do macho hétero? Alguém on-line nesse rede social?!, escreveu, depois que Lucas, Hadson, Petrix, Guilherme e Felipe deram o que falar durante uma das festas do líder.

Bruna inclusive, se uniu à Fernanda Paes Leme e as duas debateram sobre a questão.

Felipe e Hadson, não vejo a hora de vocês irem pro paredão... E saírem obviamente! Eu não ia aguentar um dia na casa com esse Hadson, disse Fê, sendo respondida por Bruna:

Tinha que dar pra tirar tudo de uma vez. Boninho, nunca te pedi nada.

Tatá Werneck, por sua vez, também se surpreendeu com a postura dos participantes e decidiu comentar a fala de Petrix, que durante conversa com Lucas, declarou que tinha uma estratégia para queimar as mulheres da casa: tentar seduzi-las enquanto dança. No Twitter, a apresentadora disse:

Hahahaha gente! Fala que sabe dançar sai dançando que nem um siri do nada!